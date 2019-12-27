ВАКС отпустил под залог экс-чиновника "Черкассыоблэнерго" Беспалова

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к бывшему первому заместителю председателя правления ПАО “Черкассыоблэнерго” Алексею Беспалову в размере более 500 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“По решению ВАКС к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 525 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждой требованию; не отлучаться из г. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном движимы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как сообщалось, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах исполняющий обязанности председателя правления ПАО “Черкассыоблэнерго” и первый заместитель председателя правления этого общества, действуя в интересах частной компании — ЗАО “ХК “Энергосеть”, в нарушение требований Закона Украины “Об электроэнергетике”, путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, завладели средствами, которые должны были поступить от из ОАО “Азот” в ОАО “Черкассыоблэнерго”, — отмечается в сообщении.

Ранее, ВАКС отпустил под залог экс-чиновника"Черкассыоблэнерго" Кузьминскую.



Напомним, двое бывших служащих “Черкассыоблэнерго” подозреваются в завладении средствами госпредприятия на общую сумму 313 млн гривен.

Как напоминает САП, ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении председателю правления ЧАО “ХК “Энергосеть” в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, Антикоррупционный суд продлил меру пресечения Крючкова до 27 декабря.