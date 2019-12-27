Глава Минэнерго РФ заявил, что запустит "Северный поток - 2" до конца 2020 года

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Газопровод “Северный поток — 2” будет запущен до конца 2020 года. Он может быть достроен судном “Академик Черский”. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в пятницу, 27 декабря, передает УНН со ссылкой на DW.

Министр отметил, что “потребуется время” на дополнительную подготовку судна. По данным сайта Marine Traffic, “Академик Черский” в данный момент находится в порту Находки в Приморском крае. Ему понадобится не меньше месяца, чтобы прибыть к месту укладки труб.

Несколькими днями ранее глава Объединенной судостроительной корпорации РФ (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода. По мнению главы ОСК, Россия сможет построить собственный трубоукладчик, однако на это потребуется до 6 лет.

Необходимость найти судно, способное завершить укладку труб, возникло после принятия США санкций в отношении фирм, участвующих в строительстве “Северного потока — 2” и “Турецкого потока”. Штрафные меры в адрес иностранных компаний, предоставляющих корабли для их строительства, заложенные в оборонном бюджете США на 2020 год. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны. Санкции вступили в силу 20 декабря, а через несколько часов швейцарская компания Allseas приостановила участие в укладке труб “Северного потока — 2”.

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