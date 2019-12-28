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Президент подписал Избирательный кодекс

Президент подписал Избирательный кодекс

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под Избирательным кодексом, который ранее был направлен к нему председателем парламента Дмитрием Разумковым. Это следует из данных по этому проекту закона на сайте Верховной Рады, передает УНН.

“27.12.2019 Возвращен с подписью от Президента”, — говорится в сообщении.

Так, в строке “Даты и состояние прохождения” стоит статус “Закон подписан”.

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Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс по результатам его повторного рассмотрения. Кодекс был принят в июле парламентом предыдущего созыва и ветирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины выразил 17 замечаний в Избирательном кодексе.

Источник: УНН
Теги: ЦВК, кодекс, избиратели, Владимир Зеленский
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