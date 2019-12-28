Харьковский суд отпустил обвиняемого в убийствах в рамках обмена удерживаемыми - юрист

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Дзержинский районный суд Харькова 26 мая в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе выпустил из-под ареста Максима Мисяка, которого обвиняют в трех убийствах. Соответствующие документы обнародовал юрист Александр Каленик в Facebook, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно опубликованным ходатайствам, прокурор просил изменить Мисяку меру пресечения на личное обязательство “с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны”.

В документе, который обнародовал Каленик, говорится, что Максим Мисяк обвиняется в убийстве бизнесмена Ярослава Бисага в августе 2013 года, убийстве предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова в марта 2014 года и подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

9 декабря в Париже лидеры стран “нормандского формата” обсудили ситуацию на Донбассе и договорились об обмене удерживаемыми лицами до 31 декабря.

23 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе согласовала обмен “всех установленных на всех установленных”.

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