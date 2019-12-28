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Варшава вызвала посла России после заявлений Путина

Варшава вызвала посла России после заявлений Путина

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны после заявлений российского президента Владимира Путина в отношении главы польской дипмиссии в нацистской Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Zet Wiadomosci.

“Во время разговора от имени польской власти передано решительный протест против исторических инсинуаций, допущенных в течение нескольких последних дней представителями высшей власти Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

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Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач подчеркнул, что последние заявления высоких представителей РФ показывают, что “в российском историческом воображении сознательно и агрессивно пытаются ввести нарративы сталинской эпохи”.

“Эти утверждения, основанные на пропаганде тоталитарной страны, противоречат международным обязательствам Российской Федерации, а также является издевательством из миллионов жертв сталинского тоталитаризма, жертвой которого был также и российский народ”, — отметил Пшидач.

Пшидач уверен, что такие попытки переписать историю подтверждают необходимость “международных действий, имеющих целью одновременное осуждение не только нацистского, но и советского тоталитаризма”.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Польша, посол
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