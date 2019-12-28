В МИД РФ заявили, что "Северный поток - 2" не касается США

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что проект “Северный поток-2” не касается США, а является исключительно европейской делом. С таким мнением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет УНН со ссылкой на российское держинформаргентство ТАСС.

“Если бы „Северный поток — 2“ каким-то образом касался территории, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о привлечении Вашингтона в эти вопросы. Это вообще европейская дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами”, — сказала она.

Накануне Госдеп США заявил, что подрядчики “Северного потока-2” должны завершить работы в течение 30 дней.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Под штрафные меры попали суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США.

Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.

После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству “Северного потока-2” предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановила работы, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить строительство.

Как ранее сообщал УНН, Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, заявил о том, что в России есть “трубоукладчик”, чтобы достроить проект “Северный поток-2”, но на его завершение уйдет немного больше времени. Позже министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что запустит “Северный поток — 2” до конца 2020 года.