Аграрный комитет заново начал рассмотрение 4 тыс. поправок в закон о рынке земли

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики начал рассматривать перед вторым чтением законопроект о рынке земли с начала, сформировав новую таблицу, содержащую более 4000 поправок. Об этом во время заседания комитета сообщил председатель подкомитета по вопросам земельных отношений Артем Нагаевский, передает корреспондент УНН.

Так, была создана новая таблица, которая содержит все поданные народными депутатами Украины правки - 4 018. Подкомитет рекомендовал принять поправки, внесенные комитетом на заседании 18 декабря, а другие - отклонить.

Добавим, что на прошлых заседаниях комитета уже было рассмотрено около 300 поправок к законопроекту.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что поправки к законопроекту о рынке земли, которые были рассмотрены на комитете по вопросам аграрной и земельной политики, обнулили.