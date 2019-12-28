Аграрный комитет проголосовал рекомендовать принятие закона о рынке земли

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики сообщил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", - сказал Сольский.

Так, соответствующее решение поддержали 19 членов комитета, 1 проголосовал против, а 3 - воздержались.

Напомним, что подкомитет по вопросам земельных отношений рекомендовал комитету принять поправки, представленные комитетом по вопросам аграрной и земельной политики в законопроект 18 декабря.