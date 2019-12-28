Аграрный комитет отменил дополнительные заседания по рынку земли

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики после того, как рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о рынке земли в целом, отменил дополнительные заседания комитета для рассмотрения этого вопроса. Об этом во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики сообщил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Вношу предложение внести изменения в график заседаний, отменить заседания, запланированные на начало 2020 года, и провести следующее заседание 15 января 2020 года в 15:00", - сказал Сольский.

Соответствующее решение поддержали 22 народных депутата. Так, сегодняшнее заседание объявили закрытым, а все 4018 поправок к законопроекту будут рассматриваться в сессионном зале.

Добавим, заседания комитета, по поручению председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, должны были состояться еще 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года.

Напомним, комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.