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Флот морской охраны Украины пополнили малые катера

Флот морской охраны Украины пополнили малые катера

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В корабельно-катерный состав Морской охраны Украины вошли скоростные "новички" - специализированные малые катера украинского производства для подразделений специальных действий на Азовском и Черном морях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, малые катера имеют стационарный дизельный двигатель, запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружением. "На ходовых испытаниях "Бриги" продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (около 70 км/ч), в зависимости от загрузки", - добавили пограничники.

"Уже с началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах", - указали в ведомстве.

Напомним, в Минобороны сообщили, что в 2019 году в войска поставили более 7 тыс. единиц вооружения и техники.

Источник: УНН
Теги: Госпогранслужба, флот, катера
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