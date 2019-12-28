Пограничникам повысят денежное обеспечение на 15%

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2020 году денежное обеспечение пограничников увеличится в среднем на 15%. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на встрече с пограничниками, сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Уже с января 2020 года уровень денежного обеспечения пограничников увеличится в среднем на 15%", - цитирует пресс-служба Дейнеко.

Также он отметил, что проведенная работа позволила 99 семьям пограничников в конце года получить компенсацию за жилье. На это было направлено 112 миллионов гривен. Председатель Госпогранслужбы отметил, что пограничники, получившие эту компенсацию, в очереди находились с 1987 года.

Напомним, в Минсоцполитики планируют увеличить прожиточный минимум почти вдвое.