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Правительство утвердило стоимость пересадки органов

Правительство утвердило стоимость пересадки органов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов. Соответствующее постановление правительства №1083 от 18 декабря обнародовано на сайте правительства, передает УНН.

Согласно документу, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 323 798 грн, АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 230 грн.

Также цена трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" составляет 535 280 грн, а пересадка печени или части печени - 855 039 грн.

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Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом будет стоить 1 360 141,36 грн, аутологическая трансплантация - 1 308 393,3 грн.

Изъятие органов у донора-трупа будет стоить 74 086 грн.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в закон о трансплантации.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, тарифы, Минздрав, трансплантация
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