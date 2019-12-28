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Гончарук прокомментировал признание Евросоюзом оператора ГТС Украины

Гончарук прокомментировал признание Евросоюзом оператора ГТС Украины

Алексей Гончарук

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Европейская комиссия подтвердила, что новосозданный в Украине оператор газотранспортной системы отделен и работает в соответствии с законодательством ЕС. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщили УНН в пресс-службе правительства в субботу.

"Это одна из важнейших реформ в газовой сфере... Теперь Оператор ГТС будет работать по европейским правилам. Это важно для бесперебойной транспортировки газа в Европу через Украину, как это оговорено сторонами во время трехсторонних газовых переговоров", - отметил Гончарук.

В пресс-службе правительства отметили, что 24 декабря этого года, после одобрительного заключения Еврокомиссии, был сертифицирован Оператор ГТС Украины, что открыло путь к подписанию договора на транспортировку газа. Оператор ГТС начинает работать с 1 января 2020 года.

"Украина остается надежным партнером в сфере транспортировки газа в ЕС", - сказано в заявлении.

Напомним, 27 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что подписал письмо, подтверждающее готовность оператора газотранспортной системы Украины работать в соответствии с законодательством ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ГТС, Кабмин, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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