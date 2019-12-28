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В ОРДЛО озвучили формулу "87 на 55" для обмена удерживаемыми

В ОРДЛО озвучили формулу "87 на 55" для обмена удерживаемыми

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Представители "Л/ДНР" в воскресенье, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Об этом в субботу сообщила представитель "ДНР" в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55", - сказала Морозова.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренность об обмене удерживаемыми лицами до конца года.

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен, ОРДЛО
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