КИЕВ. 28 декабря. УНН. Представители "Л/ДНР" в воскресенье, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Об этом в субботу сообщила представитель "ДНР" в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55", - сказала Морозова.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренность об обмене удерживаемыми лицами до конца года.