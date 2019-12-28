Зеленский прибыл на Прикарпатье

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы.

Кроме того, в селе Долгое-Калужское Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.

Напомним, по словам Президента, в следующем году начнется строительство нового моста через Днепр в Запорожье, а в Ивано-Франковской области уже в этом году должно завершиться строительство разрушенного моста.