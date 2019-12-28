Экс-заместитель министра юстиции заявил, что обмен может быть после приговора

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Обменивать подозреваемых в совершении преступлений против Майдана и Украины на украинских военнопленных стоит после объявления приговора. Об этом написал экс-заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Можно обменивать лиц, подозреваемых в совершении преступлений против Майдана и Украины на наших военнопленных? Да, можно. Но только после финального приговора суда, вступившего в законную силу", - написал Петухов.

По его словам, выдача подозреваемых до завершения рассмотрения уголовного дела может только остановить процесс, исключить объективное рассмотрение дел и оставит всех нас в неопределенности относительно событий 2013-2014 годов.

"Россия обязательно использует это для отрицания подлинных фактов и распространение фейков... Из-за того, что состоялся Нюрнбергский трибунал сегодня никто не может отрицать Холокост и другие преступления нацизма. Так что никаких публичных трибуналов против сталинизма не было, Россия может до сих пор отрицать Голодомор, а дела миллионов репрессированных надежно скрыты в архивах КГБ", - отметил Петухов.

Петухов добавил, что историческая справедливость в отношении Майдана важнее для всей украинской нации, чем любые временные уступки России.

Напомним, Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб защиты бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.

Как сообщалось, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает смену меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.