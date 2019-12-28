Из-за задержания в оккупированном Крыму симферопольца Дениса Кашука открыто производство

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Начато уголовное производство из-за незаконного задержания и лишения свободы оккупационными "правоохранителями" жителя Симферополя Дениса Кашука. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Прокуратура АР Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания и лишения свободы оккупационными "правоохранителями" гражданина Украины по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)", - написала Диденко.

Также, следствием установлено, что "крымские правоохранители" в Симферополе сначала "задержали" крымчанина из-за "подозрений" в совершении преступлений, предусмотренных статьями 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 222 1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного Кодекса РФ.

"Позже, "судьи" незаконно созданного Киевского районного суда Симферополя избрали задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметила Диденко.

Напомним, ФСБ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя Дениса Кашука, которого подозревают в терроризме.