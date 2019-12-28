Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,4310  EUR: 26,42 0,6553 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 28 декабря 2019 14:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7935
Версия для печати

Названо имя претендента на главу Львовской ОГА

Названо имя претендента на главу Львовской ОГА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Львовскую областную государственную администрацию может возглавить бизнесмен Максим Козицкий. Соответствующая декларация кандидата была подана в реестр НАПК 27 декабря, передает УНН.

Так, после отставки Маркияна Мальского с должности председателя Львовской ОГА администрацию может возглавить бизнесмен Максим Козицкий, ведь по декларации получается, что он претендует на должность председателя ЛОГА.

Подчеркнем, что Козицкий единственный, кто подал декларацию кандидата на эту должность.

Бизнесмен является владельцем компаний, специализирующихся на установке ветровых и солнечных электростанций. В общем Козицкий имеет отношение к 14 различным ООО, исходя из его декларации.

Отметим, что еще в июне Президент Украины Владимир Зеленский устраивал опрос в Facebook, кого назначить председателем ЛОГА, среди претендентов был и Максим Козицкий. Зеленский представил его как директора компании "Эко-Оптима", лауреата премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

Также в этом списке был теперь уже бывший глава Львовской ОГА - Маркиян Мальский.

Напомним, 26 декабря Президент уволил Маркиян Мальский с должности председателя Львовской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, декларация, ОГА, НАПК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.