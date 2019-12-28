Названо имя претендента на главу Львовской ОГА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Львовскую областную государственную администрацию может возглавить бизнесмен Максим Козицкий. Соответствующая декларация кандидата была подана в реестр НАПК 27 декабря, передает УНН.

Так, после отставки Маркияна Мальского с должности председателя Львовской ОГА администрацию может возглавить бизнесмен Максим Козицкий, ведь по декларации получается, что он претендует на должность председателя ЛОГА.

Подчеркнем, что Козицкий единственный, кто подал декларацию кандидата на эту должность.

Бизнесмен является владельцем компаний, специализирующихся на установке ветровых и солнечных электростанций. В общем Козицкий имеет отношение к 14 различным ООО, исходя из его декларации.

Отметим, что еще в июне Президент Украины Владимир Зеленский устраивал опрос в Facebook, кого назначить председателем ЛОГА, среди претендентов был и Максим Козицкий. Зеленский представил его как директора компании "Эко-Оптима", лауреата премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

Также в этом списке был теперь уже бывший глава Львовской ОГА - Маркиян Мальский.

Напомним, 26 декабря Президент уволил Маркиян Мальский с должности председателя Львовской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.