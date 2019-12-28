Тысячи поправок и семь законопроектов: в комитете рассказали, сколько еще работы по рынку земли

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Относительно рынка земли в Верховной Раде есть семь законопроектов, в которые поступили тысячи поправок. Комитет по аграрной и земельной политике рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению только один законопроект. Об этом в кулуарах Рады сообщил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"У нас всего планируется семь законопроектов - это то, что я видел (относительно рынка земли - ред.). Четыре уже приняты в первом чтении. Один из них только прошел комитет и рекомендован ко второму чтению, там были эти тысячи поправок, вокруг которых было много дискуссий в последнее время. Ко всем последующим поправкам также очень много. Секретариат сейчас работает над обобщением, там где-то сотни, а где-то тысячи", - сказал Сольский.

Напомним, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Ранее народные депутаты Украина, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тыс. гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 гектаров земли.