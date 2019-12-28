Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться завтра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря. Об этом он сообщил в субботу во время визита на Прикарпатье, передает УНН.

"Еще мы не сделали эту сложную задачу этого года. Скажем так, должен быть обмен завтра. Должен быть, мы ждем на это. Пока еще идет, не полностью завершена полная верификация всех людей", - отметил Президент.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря. В ОРДЛО озвучили формулу "87 на 55" для обмена удерживаемыми.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренность об обмене удерживаемыми лицами до конца года.