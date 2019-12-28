Зеленский обсудил с главой Ивано-Франковской ОГА ремонт мостов в регионе

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую облоасть заслушал отчет главы Областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

Рассказывая о социально-экономическом развитии, Денис Шмыгаль отметил, что в этом году в области отремонтировано 540 километров дорог. Продолжается восстановление мостов. По его словам, из 1200 мостов в области 80% находятся в неудовлетворительном состоянии. Глава государства призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов.

Также Денис Шмыгаль сообщил, что Ивано-Франковская область получила пять новых автомобилей скорой помощи в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского по обеспечению спецтранспортом медицинских учреждений в регионах.

По словам главы ОГА, часть средств из Государственного фонда регионального развития будут направлены на ремонт детских садов и школ. В частности, Денис Шмыгаль рассказал Главе государства о ходе реконструкции здания школы в селе Красноилье Верховинского района.

Владимир Зеленский отметил необходимость выделения финансирования на эти работы.

Напомним, Президент Украины 28 декабря пребывает с рабочим визитом в Ивано-Франковской области.