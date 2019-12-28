В "Нафтогазе" рассказали о роли Зеленского во взыскании долга с "Газпрома"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский всегда занимал позицию, что российский "Газпром" должен выполнить решение Стокгольмского арбитража. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы можем спорить, как быстро мы могли бы взыскать эти средства в принудительном порядке, и насколько разные факторы повлияли на решение Газпрома оплатить эти средства добровольно, но это произошло при активном участии со стороны Президента Зеленского", - написал он.

Витренко подчеркнул, что Стокгольмский арбитраж и выполнение его решений всегда имели "не просто политический, а геополитический аспект".

"Из того, что я лично видел, Президент Зеленский всегда занимал позицию, что Газпром должен выполнить решение Стокгольмского арбитража. Это было важно, особенно учитывая то, что всегда хватало тех, кто был готов "слить" нашу победу. Также могу сказать, что Президент Зеленский предоставил мне возможность защищать нашу позицию о необходимости выполнения решения Стокгольмского арбитража даже на встрече с Путиным в Париже", - сообщил исполнительный директор "Нафтогаза".

Он также отметил роль Офиса Президента, в частности советника Президента Андрея Ермака, Верховной Рады, Кабмина и профильного министра Алексея Оржеля, украинских дипломатов, НКРЭКУ, АМКУ, международных партнеров и гражданского общества.

"Чтобы это мое сообщение не выглядело как лесть чиновникам, откровенно отмечу, что эта победа в Стокгольмском арбитраже стала возможной не благодаря, а вопреки устаревшим порядкам, заведенным в системе власти и в государственных компаниях. В частности вопреки паразитирующему порядку, который так прижился на всех уровнях нашего общества. Эта победа является исключительной. Как говорят англичане - "исключения подтверждают правила". К сожалению, как правило, эти устаревшие порядки в системе власти и государственных компаниях приводят не к победе, а к "измене", - добавил Витренко.

Напомним, накануне "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.