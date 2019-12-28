В правительстве назвали объемы недофинансирования олимпийской сборной Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Разговоры о недофинансировании олимпийских проектов и программ, что может привести к срыву Олимпиады для Украины, является сильно преувеличенными. Об этом заявил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Шумилин в эфире Радио НВ, передает УНН.

"Министерство культуры, молодежи и спорта на декабрь имело план финансирования спорта по всем направлениям в объеме 438 млн грн. 17 числа, когда пришли документы из Минфина и Казначейства о приостановлении финансирования, мы зафиксировали неплатежи в объеме 90 с чем-то миллионов - до 100 миллионов. На вчерашний день эта сумма составляла уже менее десяти миллионов. Я думаю, что сегодня-завтра все платежи будут проведены", - сказал Шумилин.

Так, 18 декабря президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул опубликовал на своем YouTube-канале срочное обращение в связи с неполучением финансирования Министерства.

В этот день Министерство культуры молодежи и спорта сообщило Федерации о том, что запланированные и выделенные для легкой атлетики Украины средства с большой вероятностью не будут выплачены, что, по словам Гоцула, ставит Федерацию в очень затруднительное положение. По заявлению руководителя Федерации, сумма задолженности Министерства перед атлетами составляет примерно 4,5 миллиона гривен.

Гоцул сообщил, что такая задолженность является "большой и болезненной" для Федерации, так с 19 декабря все учебно-тренировочные сборы, запланированные в Украине, отменяются.

Вместе с тем сокращается финансирование соревнований в Сумах по спортивной ходьбе, а также зарубежных сборов для ведущих спортсменов, которые проводятся в шести странах.

Президент Федерации легкой атлетики назвал соответствующие шаги вынужденными, поскольку возглавляемая им организация, по его словам, "не имеет от Министерства никаких гарантий того, что ранее запланированные средства будут выплачены".

Напомним, Украина получила первую в истории лицензию по скелетону на Юношеских Олимпийских играх.