Рада зарегистрировала правительственный законопроект о регуляторе в сфере транспорта

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о регуляторе в сфере транспорта. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Проект закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта зарегистрирован под №2699 от 28 декабря.

Текст законопроекта пока на сайте парламента не обнародован. Впрочем, документ передан на рассмотрение руководству ВРУ.

Главным для рассмотрения проекта закона определен комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Накануне Премьер Гончарук заявил, что в Раду направили законопроект о создании регулятора в сфере транспорта.