Новости: Политика
Суббота, 28 декабря 2019, 17:48 • Юлия Шрамко • 6915
Рада зарегистрировала правительственный законопроект о регуляторе в сфере транспорта
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о регуляторе в сфере транспорта. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
Проект закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта зарегистрирован под №2699 от 28 декабря.
Текст законопроекта пока на сайте парламента не обнародован. Впрочем, документ передан на рассмотрение руководству ВРУ.
Главным для рассмотрения проекта закона определен комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Накануне Премьер Гончарук заявил, что в Раду направили законопроект о создании регулятора в сфере транспорта.
Источник: УНН