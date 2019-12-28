Кабмин провел ротацию в двух министерствах

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины назначил двух заместителей Министра здравоохранения Ирину Шевченко и Дмитрия Луфера. Об этом говорится в распоряжениях Кабмина от 27 декабря № 1377-р и № 1378-р, передает УНН.

"Назначить Шевченко Ирину Александровну заместителем Министра здравоохранения Украины. Назначить Луфера Дмитрия Андреевича заместителем Министра здравоохранения Украины", - говорится в распоряжениях.

Кроме этого, Кабмин уволил с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Метелеву Инну.

"Уволить Метелеву Инну Дмитриевну с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласно поданному заявлению", - говорится в распоряжении.

Напомним, Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.