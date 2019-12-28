Уволенного из ГФС чиновника назначили в руководство налоговой

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Дмитрия Венцковского с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины и назначил его заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины. Об этом говорится в распоряжениях Кабмина от 27 декабря № 1376-р и № 1379-р, передает УНН.

"Уволить Венцковского Дмитрия Юрьевича с должности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины в связи с переходом на другую работу... Назначить Венцковского Дмитрия Юрьевича заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 15 ноября 2019 года № 1068 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжениях.

Напомним, Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.