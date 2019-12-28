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В штабе ООС отчитались о ситуации на участках разведения войск

В штабе ООС отчитались о ситуации на участках разведения войск

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Ситуация на участках разведения войск в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины остается стабильной, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4100 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области работать не будет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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