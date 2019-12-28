Адвокат в ялтинском "деле Хизб ут-Тахрир" заявляет о монтаже аудиозаписи допроса

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Адвокат в ялтинском "деле Хизб ут-Тахрир" Айдер Азаматов во время ежемесячной встречи общественного объединения "Крымская солидарность" 28 декабря рассказал о "монтаже аудиозаписи допроса" одного из фигурантов дела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я посетил своего подзащитного Арсена Джеппарова 23 декабря, накануне его этапирования. Целью визита было сообщение ему о результатах независимой экспертизы. Я сообщил ему, что мне пришло заключение специалиста эксперта-фоноскописта, который проводил исследования аудиозаписи, где мой подзащитный общается с оперативным сотрудником. На этой аудиозаписи он, якобы, признается член "Хизб ут-Тахрир". Аудиозапись длится 5 минут 27 секунд. В этом разговоре эксперт обнаружил четыре фрагмента монтажа", - рассказал Айдер Азаматов.

По словам адвоката, заключение независимого эксперта ляжет в дополнение к апелляционной жалобе. Согласно материалам дела, данная аудиозапись разговора легла в основу обвинительного приговора.

По данным издания, Арсена Джеппарова этапировали в колонию города Новочеркасск.

По информации "Крымской солидарности", из ростовского СИЗО ранее этапировали десять крымчан. Речь идет о Вадиме Сируке, Инвере Бекирове, Арсена Джеппарове, Эмире-Усеине Куку, Теймуре и Узеире Абдуллаевых, Муслиме Алиеве, Рефате Алимове, Энвере Сейтосманове и Наримане Мемедеминове.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Беларуси, Армении и Румынии способствовать защите прав и интересов граждан Украины, которых обвиняют в участии в якобы незаконной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Также напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.

Как ранее сообщал УНН, осужденного в севастопольском "деле Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской Республике Марий Эл, регулярно помещают в штрафной изолятор.