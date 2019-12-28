В Италии призывают поддержать создание независимого фильма о деле Маркива

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Италии призывают поддержать создание независимого фильма о деле Нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, информирует УНН.

Отмечается, что над фильмом работают группа итальянских журналистов в составе Кристиано Тинацци (Cristiano Tinazzi), Рубена Лагатоллы (Ruben Lagattolla) и Даниила Элиа (Danilo Elia) совместно с украинской журналисткой Ольгой Токарюк.

“В фильме журналисты поминутно воссоздают события, имевшие место 24 мая 2014 года вблизи Славянска, опрашивают свидетелей, проводят эксперименты по воссозданию тех событий”, — написали в МВД, и добавили, что “по сути, (журналисты) выполняют работу, которую должны сделать, но не сделали, итальянские следователи”.

Отмечается, что в первую очередь поддержать проект по созданию независимого документального фильма-расследования гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова и дела Маркива призвал Председатель Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

“Прошу всех ознакомиться со страницей фильма, полюбить ее и максимально распространить. Таким образом мы сможем максимально распространить правдивую информацию и прорвать информационную блокаду вокруг дела Маркива. Прошу всех максимально поддержать эту инициативу! Справедливость победит!”, — написал Городецкий.

Авторы ленты обращаются ко всем неравнодушным за помощью для их проекта. “Нам нужна ваша помощь, чтобы снять этот фильм. Мы работаем над ним как независимые журналисты и планируем финансировать этот проект из-за кампанию сбора средств. Собранные средства будут использованы на съемки в Италии, Франции, Украины и России, на постпродакшен, распространение и маркетинг”, — говорится на странице The wrong place.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии в смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.