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Суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом

Суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Так, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство бывшим бойцам “Беркута” — Сергею Зинченку, Павлу Аброськину и Олегу Янишевскому.

Кроме того, Александру Маринченко изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Сергею Тамтуре с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы в списке на обмен.

Как сообщалось, адвокат семей “Небесной сотни” не исключает изменения меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.

Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, Александра Маринченко.

Также, суд продлил содержание под стражей для бывших “беркутовцев” — Сергею Зинченко, Павлу Аброськину и Олегу Янишевскому до 16 февраля 2020 года.

Кроме того, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Беркут, Майдан
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