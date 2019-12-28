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Судебный процесс по экс-беркутовцам будет продолжен - ГПУ

Судебный процесс по экс-беркутовцам будет продолжен - ГПУ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Судебное разбирательство по обвинению экс-беркутовцам в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено. Об этом сообщили в пресс-центре ГПУ, передает УНН.

“Киевский апелляционный суд 28 декабря 2019 года вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти бывшим работникам ПМСН „Беркут“, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о расстрелах на Майдане. После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда”, — говорится в сообщении.

“В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства”, — добавили в сообщении.

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Так, ранее перед этим суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.

Напомним, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы в списке на обмен.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский — обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: суд, ГПУ, Украина, Беркут
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