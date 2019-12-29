Родственники Небесной сотни сообщили об угрозах со стороны бывших соратников Януковича

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Члены семей Небесной сотни возмущены бездействием и отсутствием реакции представителей правоохранительных органов на угрозы и запугивания участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича. Об этом говорится в сообщении ОО “Семьи Небесной сотни” в Facebook, передает УНН.

“Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений — угрозы, запугивания участников Революции Достоинства — со стороны представителей режима Януковича”, — говорится в сообщении.

В частности, родственники сообщают о действиях бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Родственники погибших предлагают включить в списки на обмен именно его, а не бывших бойцов “Беркута”, которых подозревают в массовых расстрелах на Майдане. “Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а взамен включить в этот список Портнова”, — пишут родственники.

“Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор — Россия”, — говорится в заметке.

После заседания суда по делу бывших бойцов “Беркута” под Лукьяновским СИЗО начали блокировать выезд автозаков с экс-беркутовцами.

Так, ранее перед этим, суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.

Напомним, прокурор подтвердил, что эксберкутовцы в списке на обмен.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского — обвиняют в убийствах и других преступлениях, 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.