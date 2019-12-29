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Родственники Небесной сотни сообщили об угрозах со стороны бывших соратников Януковича

Родственники Небесной сотни сообщили об угрозах со стороны бывших соратников Януковича

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Члены семей Небесной сотни возмущены бездействием и отсутствием реакции представителей правоохранительных органов на угрозы и запугивания участников Революции Достоинства со стороны представителей режима Януковича. Об этом говорится в сообщении ОО “Семьи Небесной сотни” в Facebook, передает УНН.

“Мы, родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений — угрозы, запугивания участников Революции Достоинства — со стороны представителей режима Януковича”, — говорится в сообщении.

В частности, родственники сообщают о действиях бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

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Родственники погибших предлагают включить в списки на обмен именно его, а не бывших бойцов “Беркута”, которых подозревают в массовых расстрелах на Майдане. “Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а взамен включить в этот список Портнова”, — пишут родственники.

“Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова. Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины которых удерживает страна агрессор — Россия”, — говорится в заметке.

После заседания суда по делу бывших бойцов “Беркута” под Лукьяновским СИЗО начали блокировать выезд автозаков с экс-беркутовцами.

Так, ранее перед этим, суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.

Напомним, прокурор подтвердил, что эксберкутовцы в списке на обмен.

Пять бывших “беркутовцев” — Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского — обвиняют в убийствах и других преступлениях, 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: суд, Беркут, Майдан, Небесная сотня, Портнов
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