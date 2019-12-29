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Президент подписал закон о неприкосновенности нардепов

Президент подписал закон о неприкосновенности нардепов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.

Полное название закона: “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины” № 388-IX от 18 декабря 2019 года.

Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

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“Вместе с тем в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий”, — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под Избирательным кодексом, который ранее подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Президент, нардепы
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