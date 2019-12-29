Сегодня должен состояться "Большой обмен"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, в воскресенье, должен произойти “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”, об этом сообщает УНН.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

За последние несколько дней из-под стражи освободили ряд лиц, которые, возможно, могут передать боевикам в рамках обмена.

Так, накануне обмена, поздно вечером 28 декабря, суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах Небесной сотни. Активисты, в свою очередь, собрались под Лукьяновским СИЗО поздним вечером и блокировали выезд автозаков с экс-беркутовцами. Отдельные участники акции простояли под СИЗО всю ночь в ожидании действий силовиков.

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В частности, перед ожидаемым обменом суд объявил приговор и отпустил из-под стражи “харьковских террористов”. Так, суд приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Они обвинялись во взрыве на мирной ходе возле Дворца спорта в Харькове. Но, Дворникову, Тетюцкому и Башлыкову изменили меры пресечения с ареста на личное обязательство, ведь они входят в списки на обмен удерживаемыми лицами.

Также в списках на обмен могут находиться фигуранты дела о захвате двух этажей помещения УВД в Мариуполе Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков, которым Октябрьский районный суд города изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Также под обмен могут попасть Дарья Мастикашева и Александр Каратай, которых освободил из-под стражи Красногвардейский районный суд Днепра, как сообщают другие СМИ, в частности Радио Свобода. Кроме того, в списках на обмен могут находиться Николай Бутрименко, которого Ореховский районный суд Запорожской области по ходатайству прокуратуры отпустил под личное обязательство; фигурант “дела 2 мая” Сергей Долженков, Константин Калашников, осужденный за диверсию на железной дороге, и Денис Шатунов, осужденный за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить.

В рамках обмена ожидается возвращение ряда украинских военнослужащих. В частности, по информации НВ, могут вернуть майора Сергея Иванчука.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря. В ОРДЛО озвучили формулу “87 на 55” для обмена удерживаемыми.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренность об обмене удерживаемыми лицами до конца года.

Об обмене еще 9 декабря в Париже договаривались лидеры стран “нормандского формата”. По итогам саммита в Париже было подписано коммюнике, в тексте которого было согласовано, что все стороны “поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа „всех на всех“, начиная с „всех установленных на всех установленных“, при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам”.