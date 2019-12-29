Колонна с удерживаемыми лицами со стороны Украины прибыла на КПВВ "Майорск"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Колонна автобусов с, вероятно, удерживаемыми лицами с украинской стороны прибыла в КПВВ “Майорск”, где должен состояться процесс обмена с боевиками так называемых “Л/ДНР”, передает УНН со ссылкой на Telegram канал журналиста Андрея Павловского.

“В 20км от КПВВ догнали колонну из автобусов и маршруток в сопровождении полиции со включенными мигалками, на первом же блок-посту они свернули с дороги и уехали куда-то, куда пустили только их”, — указал журналист.

Он также написан, что: “На фото видно колону и то место, куда свернули, они находится буквально в нескольких километрах от КПВВ, где сегодня должен произойти обмен!”.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.