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Денисова: в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного освобождения

Денисова: в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного освобождения

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook по результатам проверки учреждения, передает УНН.

"В эти минуты в Майорске в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала омбудсмен.

По ее словам, на месте происшествия находится представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих, которые были незаконно лишены свободы боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Прошу всех ответственно отнестись к этому важнейшему процессу и не распространять непроверенную информацию до его официального завершения. О ходе и подробностях взаимного освобождения будем информировать в оперативном режиме", - заявила Денисова.

Как сообщал УНН, сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, обмен, Людмила Денисова
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