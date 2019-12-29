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Оператор ГТС Украины назвал цель сегодняшних переговоров с РФ в Вене

Оператор ГТС Украины назвал цель сегодняшних переговоров с РФ в Вене

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мета сегодняшних переговоров между делегациями Украины и России в Вене — финализировать все договоры. Об этом сообщил директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон в Facebook, передает УНН.

Напомним, ранее сегодня делегации Украины и России продолжили переговоры по транзиту газа в Вене.

Так, накануне руководитель НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил, что пока на переговорах по выполнению подписанного 20 декабря в Минске протокола между Украиной и Россией нет согласованных текстов документов.

Ранее в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Источник: УНН
Теги: Россия, ГТС, Газпром, Украина, Нафтогаз
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