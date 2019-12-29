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Большой обмен: из автобуса вышли первые 25 удерживаемых в ОРДЛО украинцев

Большой обмен: из автобуса вышли первые 25 удерживаемых в ОРДЛО украинцев

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Из автобуса, который приехал с временно оккупированной территории в КПВВ "Майорское", вышли первые 25 удерживаемых в ОРДЛО украинцев, передает корреспондент УНН.

Так, процесс контролирует так называемая "омбудсмен ЛНР" Ольга Кобцева, которая однажды пригрозила, что может "остановить" обмен.

Отметим, среди удерживаемых, вышедших из автобуса, несколько женщин.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обмен, ОРДЛО
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