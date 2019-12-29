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Первые 25 освобожденных украинцев отказались оставаться в ОРДЛО

Первые 25 освобожденных украинцев отказались оставаться в ОРДЛО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время процедуры верификации в палатке все 25 ранее находящихся в ОРДЛО украинцев заявили, что не хотят оставаться на оккупированной территории, передает корреспондент УНН.

Так, на вопрос так называемого омбудсмена "ЛНР" Ольги Кобцевой о том, хотят ли они вернуться на подконтрольную правительству территорию, все 25 человек ответили громким: "Да". На вопрос о том, есть ли среди них такие, кто хочет остаться на временно оккупированной территории, единогласно прозвучало: "Нет".

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обмен
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