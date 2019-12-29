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Предварительно стали известны имена первых освобожденных из ОРДЛО украинском

Предварительно стали известны имена первых освобожденных из ОРДЛО украинском

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Предварительно стали известны имена первых содержащихся в ОРДЛО украинцев, передает корреспондент УНН.

Так, освобожден от ОРДЛО 25 удерживаемых лиц, среди которых:

1. Алаян Эдик
2. Ульянов
3. Воронина
4. Гарбулич Татьяна
5. Данильченко
6. Деев
7. Евтушов
8. Еременко
9. Завадский
10. Иванчук Сергей
11. Картишко Роман
12. Катышев
13. Мухина
14. Олейник
15. Волков Александр
16. Сикацький
17. Семенов
18. Семеренко
19. Сорокина
20. Карасюк Валерий
21. Кучин
22. Урсак Роман
23. Цыганов
24. Яровой

Домой, было сообщено об увольнении 25 человек, однако фамилия одного человека узнать не удалось.

Как сообщал УНН ранее, с втобусу, что приехал с временно оккупированной территории в КПВВ "Майорское", вышли первые 25 удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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