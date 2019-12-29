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Экс-беркутовцы уже на КПВВ "Майорское" - адвокат

Экс-беркутовцы уже на КПВВ "Майорское" - адвокат

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО, они уже находятся на КПВВ "Майорское", где начался обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил адвокат ексберкутивцив Игорь Варфоломеев.

“Они все находятся на КПВВ”, — сообщил он.

По словам Варфоломеева, всех трех давно вывезли из Лукьяновского СИЗО, где накануне собрались активисты.

Как сообщал УНН, накануне в Лукьяновском СИЗО активисты заблокировали выезд автозаков в которых находились обвиняемые в убийствах на Майдане бывшие бойцы спецподразделения “Беркут”.

Ранее в субботу Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беркут, ОРДЛО
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