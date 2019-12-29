КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить Новый год. Соответствующая петиция № 22/081696-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

“У меня уже нет терпения! Дайте мне больше времени к нему! Пожалуста! Новый Год не нужен! Отмените его вообще!” — говорится в тексте петиции.

Петиция набрала 3 голоса из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретить Новый год на Прикарпатье.