СМИ РФ: "ЛНР" передала 25 человек и получила 63

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках сегодняшнего обмена удерживаемыми лицами в так называемую “ЛНР” было передано 63 человека, украинской стороне передали 25 людей. Об этом пишет российское информагентство ТАСС со ссылкой на слова так называемого омбудсмена “ЛНР” Ольги Кобцевой, передаёт УНН.

“У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека”, — сказала она журналистам.

Кобцева добавила, что девять человек отказались от участия в обмене и остались в Украине.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться “большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.