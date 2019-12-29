Первый обед на свободе: в Офисе Президента обнародовали фото

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Появились фото первого обеда на свободе освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Офиса Президента, передает УНН.

"Еще несколько радостных мгновений - освобожденные украинцы, первый обед на свободе, встреча с родными", - говорится в сообщении.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".

Предварительно стали известны их имена.