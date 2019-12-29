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РосСМИ: предварительная формула обмена Украины и ОРДЛО составила "123 на 52"

РосСМИ: предварительная формула обмена Украины и ОРДЛО составила "123 на 52"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Под Горловкой завершился процесс обмена пленными между Украиной и представителями так называемой «ДНР», передает УНН со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

“Мы получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы (Донецк и Луганск) передали 52 человека”, — цитирует агентство представителей боевиков.

Ранее российские СМИ сообщали, что в рамках обмена в “ЛНР” передали 63 человека.

Таким образом, предварительно, формула обмена составила “123 на 52”, сообщает агентство.

Напомним, сегодня, в воскресенье, должен состояться “большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. 

Ранее Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек. 

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен, ОРДЛО
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