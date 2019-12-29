Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,4310  EUR: 26,42 0,6553 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 29 декабря 2019 16:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
В Украине все еще не началась метеорологическая зима
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1425
Версия для печати

Украина в рамках обмена передала бразильского боевика Лусварги

Украина в рамках обмена передала бразильского боевика Лусварги

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Бразилец Рафаэль Лусварги, обвиняемый в участии в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, был сегодня передан в рамках обмела удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО. Об этом в Twitter написал журналист Radio free Europe, автор колонок в Politico, The Guardian, The Times и CNN Кристофер Миллер, передает УНН.

“Адвокат Валентин Рыбин подтвердил мне, что Киев передал бразильского бойца „ДНР“ Рафаэля Лусварги в ходе сегодняшнего обмена заключенными. Ему грозит 13 лет в украинской тюрьме за терроризм”, — написал журналист.

Напомним, 2 мая 2019 года за поддержание государственного обвинения прокуратурой города Киева Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал Рафаэля Лусварги виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится на КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.