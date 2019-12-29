В Совете Федерации России отреагировали на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "Л/ДНР"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Обмен удерживаемых лиц между Киевом и боевиками “Л/ДНР” дает надежду на то, что “рано или поздно будут реализованы и все остальные пункты минских соглашений, и это будет зависеть от политической воли Киева, Донецка и Луганска”. Об этом российскому агентству ТАСС заявил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет УНН.

“Так или иначе отсчет времени наконец-то идет в правильную сторону, что дает надежду на реализацию рано или поздно и всех остальных пунктов минских соглашений, особенно пятого (про амнистию), 11-го (про конституционную реформу и особый статус), а также 12-го (про выборы)”, — сказал он.

“Формула Штайнмайера” и очередной обмен удерживаемыми лицами создают для этого необходимые предпосылки. Дело за политической волей Киева, в первую очередь, и, разумеется, Донецка с Луганском, не в последнюю. Сейчас эта воля была-таки проявлена, несмотря на известное сопротивление с обеих сторон”, — добавил сенатор.

Глава международного комитета заявил, что это положительная новость как для тех, кого обмен коснулся непосредственно — “эти люди на свободе, дома, и они смогут встретить праздники со своими семьями”, — так и для тех, кто добивается выполнения минских соглашений. Косачев напомнил, что шестой пункт этих соглашений прямо предписывает “обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа “всех на всех”.

Как сообщал УНН, завершилось освобождение удерживаемых лиц — с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.