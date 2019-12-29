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Настоящий результат: Пристайко прокомментировал обмен между Украиной и ОРДЛО

Настоящий результат: Пристайко прокомментировал обмен между Украиной и ОРДЛО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал обмен заключенными между Украиной и ОРДЛО - настоящим результатом Нормандского саммита. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Что может быть лучшим подарком для 76 украинских семей, чем их близкие на пути домой, чтобы вместе праздновать! Этот одновременный релиз - настоящий результат Нормандского саммита", - написал Пристайко.

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Он добавил, что главным приоритетом остается обмен всех на всех.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подвела итоги большого обмена.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Украина, обмен
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