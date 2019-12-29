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В ОБСЕ прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "Л/ДНР"

В ОБСЕ прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "Л/ДНР"

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал обмен удерживаемых лиц между Украиной и боевиками “Л/ДНР”. Он ожидает, что в 2020 году должны быть предприняты новые шаги в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ОБСЕ, отмечает УНН.

“Обмен большой группы пленных в это праздничное время особенно важен. Семьи смогут воссоединиться и провести праздники вместе”, — говорится в заявлении.

Председатель ОБСЕ указал сторонам конфликта в Украине на необходимость сохранять приверженность полному прекращению огня, что было согласовано в Париже на саммите “нормандской четверки”. “Я надеюсь, что мы увидим больше таких чрезвычайно необходимых позитивных шагов в направлении мирного урегулирования конфликта в 2020 году. ОБСЕ посредством своего мандата в трехсторонней контактной группе и Специальной мониторинговой миссии в Украине готова оказывать поддержку”, — отметил Лайчак.

Как писал УНН, в Совете Европы, комментируя сегодняшний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, назвали произошедшее “хорошим сдвигом”.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, ОРДЛО
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