В ЦИК обновили информацию по явке на выборах в ОТО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия обнародовала рейтинг явки избирателей на первых местных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов шести объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, по состоянию на 15:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Голосование на местных выборах в поле зрения ЦИК. По состоянию на 15 часов явка избирателей выросла и составляет от 19,31% до 35%", - говорится в сообщении.

Указано, что по состоянию на 15.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

"Члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий продолжают контролировать процесс местных выборов в регионах, в которых они определены ответственными", - указано в сообщении.

По сведениям от территориальных избирательных комиссий, по состоянию на 15 часов явка избирателей в 6 ОТГ на первых выборах выросла по сравнению с явкой на 12:00 в среднем на 10%. По состоянию на 15:00 выглядит следующим образом:

Червоненская сельская объединенная территориальная община Криворожского района Днепропетровской области - 35%;

Путивльская городская объединенная территориальная община Путивльского района Сумской области - 31,4%;

Нежуховская сельская объединенная территориальная община Стрыйского района Львовской области - 30,2%;

Кадубовецкая сельская объединенная территориальная община Заставнивского района Черновицкой области - 26%;

Подгороднянская городская объединенная территориальная община Днепровского района Днепропетровской области - 20,25%;

Черкасская поселковая объединенная территориальная община Новомосковского района Днепропетровской области - 19,31%.

Напомним, 29 декабря стартовали первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов проходят в 6 ОТО (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских) в 4 областях Украины.